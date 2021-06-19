馬季已步入尾聲，現時只餘下八個賽馬日，冠軍練馬師之爭鬥得非常激烈。

現時方嘉柏以1.5場頭馬領先蔡約翰（今季新計算方法，平頭冠軍只當作半場頭馬），方嘉柏早已揚言悉力以赴爭取冠軍，鬥心鮮明。

周日（20日）第八場三班1200米的「大紅蜂」，今季四戰得三冠一亞，潛質優厚，是練馬師的頭馬希望。

方嘉柏受訪時說：「『大紅蜂』上場贏馬的姿態，實力出類拔萃，擁有美好的前景。」

「『大紅峰』近兩戰越贏越易，縱使面對一眾強手，取勝姿態和時間都很出色，其中上場走四叠望空，仍以輕鬆姿態贏馬，三班競爭力十足。」

「『大紅峰』目前只有三歲，我十分睇好牠，今場跑完後或許再跑多一場才歇暑，當然一切要看馬匹的健康及進度，不宜太過催谷，這不利年輕馬發展。」

「『大紅峰』今場將負重磅出賽，但牠的體型龐大應可應付，有望爭取三連捷。」

第七場國際三級賽1400米精英盃，方廐派出「達心星」和「顯心星」上陣，方嘉柏表示兩駒將不分正副出擊。

方嘉柏說：「首先我要多謝『心星』系馬主一家人的支持，他們今季的養馬運相當好。」

「其中『達心星』今季贏得五場頭馬兼奪取打吡冠軍寶座，四歲馬仍在進步中，今仗縮程跑1400米亦屬射程範圍，希望再次交出好成績。」

「至於『顯心星』今季三勝四位，表現準繩，牠今日（18日）由從化運返香港，狀態依然見勇，這兩匹『心星』戰馬劍指今場，希望取得好成績。」

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