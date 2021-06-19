姚本輝上季破天荒奪冠，今季卻肯定衛冕落空，皆因他目前落後領頭羊方嘉柏多達40場頭馬。

兵力在上季用得太盡，姚本輝今季只能盡力而為，這從他上季首80次賽事勁取61Win，而今季同期僅獲29Win可見一斑。

季內尚餘八個賽日，姚廐即使成績早已達標沒有追數的需要，惟廐主也會繼續出擊求勝，以向麾下季內未贏馬的馬主交代。

姚廐在周日（20日）沙田日賽有11駒報名，結果有八駒正選上陣，反觀它於下周三（23日）谷夜只得兩駒列正選，出擊力度有限。

在這情況下，姚本輝於周日大舉搏殺追落後可以預期。

當中，第六場四班1600米「機械戰士」增程出戰同程後，表現趨向穩定，配搭再更改至田泰安，立心求變求勝，誓爭服役首捷。

一如「機械戰士」，頭場「正義駒」、第三場「同盟力量」及第七場「旌暉」、「遨遊戰士」今季亦未嘗一勝。

其中，「正義駒」甚至服役未開齋，本身出道以來九戰零獎金，表現欠佳，評分則屢創新低。

這匹本地拍賣馬有報名下周三谷夜五班1200米卻列後備，如今則以王牌馬身份角逐周日田草日賽頭場五班1600米，哪有不拼之理？

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