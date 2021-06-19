明天（20日）出戰第五場1800米G3精英碟的「百步穿雲」，馬主華協會團體經理人李茂銘博士，剛戰（13日）憑另一團體馬「超能力」拉頭馬，自然希望贏完又贏。

雖然「百步穿雲」已經八歲，但近四戰均跑入前五名，可見馬房保養得宜。

日前訪問李博士，他說：「『百步穿雲』年事已高，但狀態一直保持，馬兒亦忠心肯拼，每仗都盡力而為、絕不欺場。」

「今仗跑1800米，路程非其首本，因牠過去以1600米表現較佳，但相信也可以應付。」

「這場國際三級賽為讓磅賽，『百步穿雲』評105分，比起其他較低分對手，毋須蝕分上陣，或許有點微利。」

「我希望巴度能夠在早段把馬兒留後，待直路才發力爭取最佳名次。」

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