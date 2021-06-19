周日（20日）沙田十場賽事，有兩匹上次落飛馬，值得跟進。

第一場五班1600米，姚本輝馬房之「正義駒」，暫時在港九戰皆北。

此駒上仗由波健士出戰谷草1800米，臨場是17倍冷門，閘前打到10倍開跑，跌幅超過40%。

結果「正義駒」有前冇後，只能跑第六過終點，今次換上班德禮壓陣，有望收復失地。

第四場四班1200米，希斯馬房之「迎有」，暫時在港六戰全敗。

此駒剛戰配馬雅出戰谷草1200米，臨場是30倍冷門，但閘前突然受追捧，打到15倍開跑，跌幅達50%。

「迎有」早段似模似樣，但末段減弱只能跑第六，今次由賀銘年接棒，小心留意電算機之啟示。

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