1800米精英碟和1400米精英盃這兩項三級賽，近年一直守尾門，構成季度最後一輪分級賽。

以它們近三季情況計，告東尼和方嘉柏都是最佳練馬師，須知兩人從中各取兩Win，平起平坐！

告東尼三年前最威，憑「時時精綵」和「加州議長」（均已退役）包辦當時精英碟、盃孖寶。

至於方嘉柏以「跳出香港」和「與龍共舞」（皆已退役）連勝近兩屆精英碟，表現同樣出色。

來到本屆賽事，東、方廐分別可憑「二郎」和「時時有餘」，在周日（20日）田戰第七及第五場，依次重奪精英盃和再蟬聯精英碟。

「二郎」在從化馬場養精蓄銳兼操好狀態，回港於三捷強項1400米復出，夥拍潘頓撲擊精英盃，有力與擂台躉方廐「達心星」較量一番。

「時時有餘」季內先後在2400米G1香港瓶和遮打盃入位，上季尾則於1800米輕取應屆皇太后盃G3得主「勇猛神駒」開糊，實力可見一斑。

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