周日（20日）沙田賽事，第六場四班1600米的「金像非凡」及「機械戰士」的騎師配搭看起來頗為特別。

「金像非凡」上場在田泰安胯下跑第四，今仗易配莫雷拉；「機械戰士」上場則在莫雷拉胯下同樣跑第四，今仗帥權落入田泰安，兩駒騎師配搭互換。

羅富全解釋說：「『金像非凡』今次換人，並非田泰安上場跑得唔好，而是欠點運氣。」

「上場跑完後，莫雷拉立即主動向我索騎，我的目的是盡快為該駒交出頭馬，因此換莫雷拉一試。」

「此馬跑1400米至1600米均合適，但若然要比較，我認為跑1600米可能更暢順。」

「『金像非凡』陣上經常性跑得接近，屬於準繩一族，莫雷拉最近試過此馬，也對這駒目前的狀態很滿意，非常今場順利打開勝利之門。」

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