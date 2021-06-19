內地房地產興旺，做得地產商大多成為富豪，雅居樂主席陳卓林正是其中之一。

上年佢間公司就純利賺94.8億人民幣，計番港紙超過110億，真係唔講得笑。

咁馬運自然又好，好似佢囝囝陳思樂所養嘅「樂盈盈」，早前已經喺第五班谷草2200米打開勝門。

不過呢匹五歲自購馬明顯仲有上升餘地，上場由黃皓楠跑第四班田草2000米，後上甚勁得亞軍。

講真匹馬由來港評70分，來到依家評44分，計落點都仲有反彈空間。

今次再跑同程，強配莫雷拉，幕後盡顯補中決心，值得捧場。

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