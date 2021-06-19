今天（19日）澳門舉行季內首次黃昏賽馬，共編六場草沙賽，騎師仍以榜首的高君濤表現最威，在最後兩場沙地賽起孖，領先次席的張志立增至12場。

練馬師方面則六人各贏一場，其中謝偉豪在第二場爆全日最冷Win及包馬房連贏位。

今戰最後兩場沙地賽，第五場上演全日最高班的第二班1050米賽事，結果由榜首騎師高君濤策劉志森馬房的「佳運金」，力挫之前勝出第三場賽事的騎練，任布利夾摩利高組合的「運動名將」，粉碎他們的起孖美夢。

高君濤經過上周兩戰冇馬贏後重響勝鼓，而劉志森則在最近八次賽事中贏七次，為眾多練馬師中近期手風最順的一位。

高君濤其後鼓其餘勇，於第六場憑全日出馬最多張兆煊馬房的「江河神獸」食尾糊起孖，令他在騎師榜重新領先張志立12場頭馬。

全日最冷頭馬出自第二場五六班1500米草地賽，本來11駒角逐但閘前有謝偉豪旗下「旗袍皇后」退出。

不過豪廐其餘兩匹參賽馬「宇宙奇兵」及「天行大師」竟然包辦連贏，而且過往13戰同程全負的前駒於鮑羅素胯下首先衝線，爆出57倍大冷門。

是場謝偉豪的馬房Q派彩高達160倍，為其自從1月8日憑「量子力學」及「德輝興旺」再一次包辦馬房連贏。

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