馬季進入倒數階段，冠軍騎師幾乎已肯定是莫雷拉囊中物，冠軍練馬師則懸而未決，究竟是方嘉柏帶到終點，還是蔡約翰後上封王，此刻難以預計。

季內已完成80次賽事，比對近兩季同期情況，頭馬有所增加的練馬師不乏，上述兩大爭冠人物不在話下，羅富全的增幅亦拍得住他們，亦證明他的確是有料之人。

羅廐在上季首80個賽日交出39Win，今季同期則獲60Win，增加多達21Win，與方嘉柏及蔡約翰的分別26及24Win升幅所差無幾。

季內尚餘五次沙田日賽及三次谷草夜賽，羅廐現距領先的方廐九Win排第三，數字上仍有機會後來居上，從而稱霸今個馬季。

此說法非空談，羅富全在對上五次沙田日賽均有馬贏，以其周日（20日）排陣，田戰六連勝注定手到拿來，進一步追近方、蔡亦是意料中事。

周日七匹羅廐賽駒中，有四駒用外籍騎師，包括第四場「美麗滿滿」、第六場「金像非凡」、第七場「健康愉快」及第八場「快快有」，依次由潘頓、莫雷拉、巴度及潘頓主轡，從中組成一支馬房主力部隊。

「健康愉快」由巴度策騎以來四戰一冠一亞一殿一第六，本身季初贏過1400米，如今重遊勝路排5檔起步，倘做到沿途均速順放跑主動，未嘗不可像當日勝出香港經典盃那樣，由頭帶到尾攻下今年精英盃。

「金像非凡」兩次跑入前四俱於加戴羊毛面箍後發生，本身連仗輸不足一個馬位，已站在取勝邊緣，如今由雷神接手，可望就此拼出頭來。

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