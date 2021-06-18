周日（20日）沙田賽事，角逐第六場四班1600米草地的「前進」，上場在梁家俊胯下只以短頭位之微負於頭馬「逍遙駒」跑得第二名，今仗人馬捲土重來，騎者希望為這匹賀廐馬收復前失。

梁家俊受訪時說：「『前進』上場的表現，令我眼前一亮，雖然最終飲恨得第二名，末段仍留有餘力。」

「此馬上場排外檔，賽前我們預計步速偏慢，不想早段落後太多，因而擺前些走，結果取得正面的效果，牠的走勢不錯。」

「在我心目中，『前進』是一匹忠心準繩的馬，狀態已達作戰水準，只可惜陣上多次排外檔，以致令牠與頭馬擦身而過。」

「今仗牠仍排10檔不太好，希望屆時取位順利，為此馬爭取最佳名次。」

梁家俊又表示，今季暫時取得38場頭馬，已刷新了他在港歷季的頭馬數字。

他說：「我感到很滿意及開心，全靠練馬師及馬主的支持，我感謝他們，並希望在餘下馬季，把握時間盡量多取頭馬。」

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