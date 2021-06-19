沙田馬場周日（20日）頭場五班1600米，徐雨石馬房「尖子」落到五班兩仗均未能上名，令人失望，惟今次回師田草1600米，則有條件出冷。

「尖子」大前仗（總場次521）跑四班同程得第12名，看似毫無競爭力，但該場一至十名馬，其後合共交出六冠兩亞三季，「尖子」僅負頭馬四個馬位，表現已算及格。

今次難得重配季內合作兩度上名的莫雷拉，即使排11檔出閘，仍有必要捧場。

同日第九場二班1400米，沈集成馬房「知道必勝」季內未交代，今次休息超過兩個月復出，半冷值博。

「知道必勝」上仗跑第三班同程得第三名，頭馬「佳運財」再出兩捷；亞軍「天生一對」其後亦有上名，可見該場賽事水準不低。

「知道必勝」六月初輕鬆勝出1200米泥閘，狀態更勝上仗上名時。

今仗唯一障礙是排11檔出閘，但有足夠體力且實際負114超輕磅上陣，有條件克服而取得季內首W。

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