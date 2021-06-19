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田泰安認為縮程合適 賽前試閘走勢出色 「樂益善」具爭勝實力

1小時前
田泰安穩守騎師榜第三位

田泰安踏入季尾連環交出好成績，表現不遜於兩大冠軍級好手莫雷拉及潘頓。

明天（20日）沙田日馬他騎足十場，隨時有力連環報捷。

重頭戲之一的第五場國際三級賽1800米精英碟，田泰安策騎「樂益善」迎戰。

這匹沈廐馬今仗雖然要蝕分上陣，但田泰安認為機會不遜任何一匹高分馬，有力問鼎這項錦標。

田泰安說：「『樂益善』是一匹進步良多的四歲馬，由首戰角逐一哩，到之後贏長途賽，性能相當廣泛。」

「由於馬兒已超過個半月無出賽，有一點新鮮感，因此今場縮程跑1800其實相當合適。」

「沈集成近期悉心訓練「樂益善」，早前曾與「川河尊駒」同組試1600米閘，走勢良佳，我對其狀態充滿信心。」

「今場排外檔取位上要有多些考慮，不過負磅輕飄飄有利，依然具爭勝實力。」

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田泰安樂益善
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