在「佳龍駒」成為首匹四歲三冠王之前的一季，也有一匹馬連勝四歲精英系列的頭兩關，可惜尾關卻名落孫山，未能囊括三冠。那就是「首飾太陽」。

首季三戰全捷的「首飾太陽」，次季在田草1400跑了兩場得一冠一亞，便進軍四歲精英系列。

本來一直由莫雷拉執韁，但雷神選定同隸蔡約翰馬房的「澳斯卡」為經典一哩賽的座騎，於是邀來莫雅助陣。

結果「澳斯卡」2.4倍大熱倒灶，「首飾太陽」卻9.2倍半冷掄元。頸位落後而跑第二的，是禮聘布文效力並在港一出即勝的次熱門「明月千里」。

到了經典盃，由於增程至1800米，來港前在昆士蘭打吡得亞軍「明月千里」被捧成1.9倍大熱。

「首飾太陽」3.4倍，是次熱門。然而在莫雅的硬功下，「首飾太陽」再次擊敗「明月千里」，但距離由頸位縮為頭位。

雖云「首飾太陽」儼然成了「明月千里」的剋星，「明月千里」在打吡大賽仍比「首飾太陽」負票更重，是3.3倍大熱，而「首飾太陽」則是4.2倍次熱。

這回，「明月千里」終於驅散陰霾，勝回一仗；「首飾太陽」也許因2000米嫌長，留前而無力鬥後，只跑第七。

一對冤家接著分道揚鑣，俱有斬獲。「首飾太陽」贏了1400米G3精英盃，「明月千里」則在2000米G1女皇盃大勝四個半馬位，及後更當選該屆馬王！

撰文：余伯樂

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199