在港策騎以來，巴度一路順風順水，今季頭馬多兼曾勝大賽，所獲奬金更將首達一億元大關（現有9,900萬左右），成就突出。

然而這位法國好手因策騎「機緣巧俠」未盡全力違規，被罰6月27日起停賽五天及24萬元，變相步其行家蔡明紹後塵，到時提早歇暑，7月起無份上陣。

巴度於周日（20日）田草日馬有九匹座騎，賽前接受訪問，他表示對第七場1400米精英盃「健康愉快」頗有信心，指此駒近況好、實力夠，有機會跑出理想成績。

精英盃是三級賽，總獎金350萬元，頭馬約佔一半。

「健康愉快」到時一旦獲勝，巴度季內總奬金即逾一億元，兼且可替上述24萬罰款補數，相信他自己對此也心中有數。

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