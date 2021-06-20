馬季唔夠一個月就煞科，圈中人做多幾個星期就終於可以放大假。

公司騎師郭能決定下季唔留喺香港策騎，佢暫定跑完7月14日谷草煞科戰後翌日，就會返回英國，與家人展開新生活。

佢目前除咗出席晨操操馬，同盡最後努力爭取支持之後，亦開始執拾行裝。

佢始終喺香港住咗10年，家中有大量傢俬、電器、衣履同獎盃等有紀念價值物件。

郭能直言要「斷捨離」一啲都唔容易，每次要決定邊啲帶走，邊啲要掉棄都要諗清諗楚，相信唔少即將移民他方嘅港人都會身同感受。

不過，繼佢之前決定賣車後，平日晨操用嚟代步嘅單車亦因體積太大，佢決定唔會帶走。

佢呢架單車用咗三、四年，最初係圈中單車發燒友蘇偉賢幫佢購入。

郭能更話如果有騎練或馬房工作人員有興趣嘅話，歡迎取走。

撰文：林湛穎

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