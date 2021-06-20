第八場第三班1200米：「大紅蜂」近兩仗於第三班跑同程依然輕鬆贏馬，今場（20日）依然係贏面最高一匹。

昨日（19日）開飛1.6倍，5點回上2.2倍，現時又落番1.8倍W，1.1倍位置大熱。

早飛相當勁，睇飛都唔需要講太多，票數已經話咗畀你聽，今場篤定再贏，可做馬膽。

「都柏名駒」今場原裝配搭繼續跑同程，仍排到好位起步，相信又有機會闖入三甲。

昨日開飛10倍，5點輕輕落到9倍，現時又重上10倍W，2.8倍位置。

有些少墊底飛支持，睇今場形勢想再贏係有難度，但要求跑入三甲應該唔難。

「天池怪俠」以馬匹近態嚟講，博冷無妨，昨日開飛43倍，5點大幅落到24倍，現時又回上31倍W，7.1倍位置。

隔夜飛當然唔算多，但博冷要求呢匹馬跑入一席係相當抵玩。

「快快有」上場跑同程雖然大熱倒灶，但臨場水位唔對，落敗不足為據！今場原裝配搭再跑同程，表現應該又會唔同。

昨日開飛18倍，5點落到13倍，現時企住12倍W，3.8倍位置。

早飛係唔算多，相信臨場票數應會下調，但無論如何質新馬季尾可賺體力，可以拖埋。

提供：2大紅蜂，4都柏名駒、3天池怪俠、5快快有

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