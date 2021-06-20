第六場第四班1600米：「觀世界」上場落番第四班又見手影，今場（20日）原庄配搭繼續挑戰1600米，相信會有更高把握。

昨日（19日）開飛10倍，5點企住10倍，現時落到7.4倍W，2.5倍位置。隔夜有早餐飛支持，近排騎師薛恩手風轉順，今場可以贏位兼投。

「贏盡天下」首度增程跑1600米，睇腳法應該合適，今場改配巴度上陣應有料到。

昨日開飛11倍，5點企住11倍，現時依然係9.9倍W，4.2倍位置。墊底飛幾硬淨，睇飛今場有三甲。

「勇敢皇者」上場跑同程後上第五有番啲走勢，今場排到好位起步，只要肯繼續用留前鬥後跑法，應具勝望。

昨日開飛13倍，5點落到8.7倍，現時有9.5倍W，2.3倍位置。有早飛到位，而且比預期多，睇飛今場都幾有信心會跑入前列，當然要俾一票佢。

「影疾」睇安排練馬師希望用強手替馬匹開齋交代，昨日開飛3.7倍大熱，5點企住3.8倍，現時回上4.8倍W，2.7倍位置。

早飛到哂位，雖然係熱門，但唔買W都要兼顧三甲一票。

提供：2觀世界、10贏盡天下、9勇敢皇者、6影疾

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