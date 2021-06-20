第十場第三班1400米：「佐治勇駒」上場後上如飛殺入一席連贏位，今場（20日）安排增程跑1400米，部署正路，昨日（19日）開飛3.6倍，5點企住3倍，現時1.5倍W大熱，2倍位置。

票數當然勁，又係嗰句，質新馬季尾跑賺體力，今場勝望甚高。

「健康第一」上場初跑同程後上跑入一隻冷位，今場原庄配搭繼續跑同程，練馬師當然希望贏馬交代，而騎師係臨別在即，相信一有機會馬跑必定搏盡。

昨日開飛10倍，5點落到7.3倍，現時企住7.6倍W，2.4倍位置。

有墊底飛支持，今場排位有利，應可會跑得更近，要兼顧。

「勁力十足」今季表現非常出色，今場原庄配搭繼續跑同程，當然機會依然有。

昨日開飛16倍，5點落到12倍，現時企住10倍W，3.4倍位置。

早飛唔算多，可能今場要加磅，再加上要排較外檔起步，但呢匹馬跑法擅於前領，會賺形勢，有賠率仲好。

「馬爾代夫」重跑1400米重配潘頓上陣，似乎食指又再動起來。

昨日開飛12倍，5點落到10倍，現時大幅落到6.9倍W，2.4倍位置，隔夜尾段有大注買落，墊底飛好重，睇飛今場亦有信心攻堅。

提高：5佐治勇駒、6健康第一、7勁力十足、8馬爾代夫

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