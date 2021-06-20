今季頭馬數字復見6字頭的本地練馬師羅富全，挾最近五次跑日馬均有勝仗的旺勢，在今次（20日）沙田日賽繼續贏馬攞威。

旗下三歲馬「金像非凡」連拼未逞，今仗轉由榜首騎師莫雷拉接手一試，人馬首次合作即擦出火花，閘前落飛成大熱，順利打開勝門。

「金像非凡」直路上雖然被賀廐「前進」纏鬥，但最後約100米回氣再上，卒之擺脫後駒糾纏，率先衝線。

羅富全憑這一場勝仗，贏得今季第61Win，比本身在開倉頭兩季所造的65Win最佳成績只相差四場頭馬。

羅富全賽後說：「『金像非凡』上場在田泰安胯下跑得第四名，安仔並非騎得唔好，只是欠點運氣。此馬上場賽後，莫雷拉向我索騎，我和馬主目標一致，都是想贏馬，因此我便讓雷神今仗為此馬主轡。」

「『金像非凡』跑1600米比1400米合適，今場馬兒在雷神胯下取位順利，因而交出頭馬。此馬跑沙田及谷草1650米亦合發揮。」

至於同馬房的「精神威」在三級賽1800米精英碟力拼獲亞，練者亦稱讚人馬發揮。

他續說：「『精神威』在精英碟中跑得第二名，表現出色，我們負磅有着數，黎海榮轉彎打算放甩對手，力拼僅敗有點失運，不過我已覺得人馬已經發揮得很好；牠將會歇暑，下季才上陣。」

第六場單Win及組合獨贏A1分別派37元及23.5元，二重彩派226元。

跑獲第二至四名馬匹為「前進」、「超班福星」及「機械戰士」。

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