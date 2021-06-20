賽馬日是騎練主要工作平台，他們絕少缺席，如有健康問題則另計。

今天（20日）沙田馬場有馬跑，63歲的姚本輝一直沒有露面，原本他身在醫院（沙田仁安醫院）進行手術後休養，只能透過電視機觀看旗下馬出賽表現。

據其子兼姚廐副練馬師姚浩豐透露，父親前晚（18日）突然心臟不適，隨即入院治理，被驗出心血管堵塞，情況則屬輕微。

姚浩豐表示當晚情況比較突然，惟父親情況不算嚴重，而他亦是第一次接受同類手術，目前狀況良好。

至於父親何時復工，姚浩豐則謂他需在醫院再接受數天監測，然後由醫生告訴他何時可重返工作崗位。

生於1957年的姚本輝將在7月12日年滿64歲，下季將是他最後一季在港從練，皆因預計於明年（2022年）7月中馬季結束時，他已達至65歲硬性退休年齡。

姚本輝上季榮膺冠軍練馬師，取得職業生涯歷史性成就，今季暫只得29場頭馬，落後榜首方嘉柏逾40場，已不可能成功衛冕。

至於姚廐今午有八駒出賽沙田馬場，由姚浩豐在場主持大局，結果該八駒悉數落敗，名次最佳的是在尾場入Q的「金莊令」。

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