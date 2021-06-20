華將潘明輝近月跑沙田長途賽時有佳作，如上月就有策騎沈廐「勇猛神駒」在2400米勇奪三級賽皇太后盃，加上在2000米夥拍文廐「安承」爆58倍大冷Win。

於今天（20日）沙田日馬，全日唯一長途賽2000米安排在第二場上演，由12匹四班馬角逐，結果外號火車之潘明輝再一次贏馬而回，策騎師傅賀賢旗下「威威高星」，以一放到底姿態掄元。

四歲灰馬「威威高星」臨場受到落飛黨追捧，最後着啡格成4.7倍開跑，大幅落飛一擊得手。

「威威高星」近戰表現持續有進，回升第四班後再度贏馬，取得季內第二Win。

第二場單Win及組合獨贏A3分別派47元及22.5元，二重彩派439元。

至於跑獲第二至四名為「度身訂做」、「龍戰士」與「翡翠綠」。

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