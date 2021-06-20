整容的風氣日趨普及，甚至變成一種潮流，最近內地更流行耳朵整容，令「貼面耳」整成「兜風耳」，此為相學中的大忌。

耳朵在面相中十分重要，象徵一個人的童年運勢（即1歲至14歲期間），及晚年60歲後的運勢。

「對面不見耳，問是誰家子」，代表耳朵貼面之人天生有福報，袓父輩較為顯赫富貴，為人孝順而且一生多貴人相助。

相反擁有「兜風耳」之人為「兩耳兜風，敗家祖宗」，兜風耳思想與眾不同，作風大膽，喜歡標奇立異 。

若出身富裕家庭，會敗壞家族的財富，若出身出身貧苦家庭，則會用新奇有趣的方法來賺錢。

在此奉勸各位讀者，不要將天生福報好的貼面耳朵整容成兜風耳，這會影響晚年的運勢。

今期（20日）財位位於正北，可以以三區來劃分，港島區的中環、銅鑼灣及灣仔；九龍區的九龍塘、樂富；新界區的上水及粉嶺均屬該區財位。

第十場田草三班1400米「馬爾代夫」近兩仗表現非凡，上仗初上第三班跑，沿途居二叠第七位，最終僅負「心中有馬」馬頸位跑第二。

今仗作休息接近兩個月後首戰，縮程跑田草1400米賺些級數，潘頓不放手當可繼續支持。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

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