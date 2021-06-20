第五場國際三級賽1800米：「川河尊駒」呢匹八歲老馬今季表現非常穩定，全入前四名。

今場回配潘頓上陣，排到好位起步，睇安排今場好有勝望。

昨日（19日）開飛7.2倍，5點落到5.6倍，現時有4.9倍W，1.7倍位置。

有早飛支持，今場潘頓重策此馬，機會難逢，應會搏盡。

「時時有餘」今季在級際賽表現非常穩定，今場原裝配搭跑贏馬路程田草1800米。

因有高分廐侶「川河尊駒」上陣，今場負磅非常有利，隨時馬房雙龍出海。

昨日開飛5.5倍，5點落到3.5倍大熱，現時進一步落到2.4倍W，1.4倍位置大熱。

隔夜飛相當勁，中段有大注買落，睇飛似乎呢匹馬係馬房主力，但無論如何今場勝望高。

「勇猛神駒」今季表現有進步，前仗贏三級賽皇太后盃表現有驚喜。

上場回氣，今場重跑贏馬路程，又係奇兵一路。

昨日開飛5.7倍，5點回上8.4倍，現時企住8倍W，2.2倍位置。

睇票數現時呢個賠率係咁上下，呢匹馬唔適宜太熱，但以近幾仗表現嚟講，今場絕對有得跑，三甲預佢一票。

「樂益善」呢匹今季四歲自購馬，跑長途實力突出，已取得3W。

上場挑戰三級賽跑2400米，僅以短馬頭落敗雖敗猶榮。

今場回配贏馬拍擋田泰安上陣，負磅超輕，隨時有力偷雞。

昨日開飛3.4倍大熱有料到，5點回上4.8倍，現時企住5.6倍W，2倍位置。

早餐飛到晒位，今場負磅超輕，隨時可以贏晒。

提供：1川河尊駒、2時時有餘、3勇猛神駒、9樂益善

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