周日（20日）在田草恢復跑馬，頭場五班1600米賢廐「合夥贛勁」有機會打開勝門。

雖然此駒跑法上較被動，但今戰增程跑1600米而且排內檔，早段應該不會太落後，未交代馬縱成熱門，三甲一席仍頗穩。

不過，同場就以「開心大師」最有級數，曾流鼻血之馬已無保留餘地，評分比季初贏同班同程更低。

今次有陳嘉熙減磅之助，人馬過往合作亦曾上名，半冷值搏。

至於尾場三班1400米，有兩匹後上馬均可佔據三甲席位。

其中，「美麗多多」季尾復出後，狀態循序漸進，剛戰跑同程有意外，令馬匹早段居較後位置，但直路上亦後上追近，今場際遇較佳可重振雄風。

另一匹實力馬當然是，剛戰在1200米後上不及的「佐治勇駒」。

此駒失去新鮮感後增程乃合理部署，同場有「紅旺」及「勁力十足」在陣，步速肯定偏快，有望補中而回。

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