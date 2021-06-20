第七場三級賽1400米精英盃：「顯心星」季內表現非常出色，雖然贏馬路程係田草1200米，但季內跑過一次同程都能僅以半個馬位落敗，跑入第三名。

今場（20日）練馬師安排挑戰1400米有冷味道，昨日（19日）開飛18倍，5點落到11倍，現時企住9倍W，2.6倍位置。墊底飛硬淨，今場千祈唔好當係副車，隨時贏俾你睇。

「健康愉快」季內已取得3W，今場重跑贏馬路程1400米，負磅有利呢匹馬前領跑法，今場應該不勝有位。

昨日開飛12倍，5點大幅落到6.8倍，現時6倍W，1.8倍位置大熱。早飛好勁，中段有大注支持，現時賠率依然可以接受，騎師今季要提早唞暑，相信鬥志無須懷疑，砌硬！

「錶之未來」今季跑同程表現準繩，今場負超輕磅應係奇兵一路。

昨日開飛11倍，5點落到9倍，現時8.4倍W，2.8倍位置。

雖然今季算跑得比較多，但呢匹馬身型龐大，應該捱得住勤跑，始終今場負磅有着數，有力跑入一席。

「達心星」上場贏打吡後復出依然可以贏馬，今場睇形勢依然有機會添食。

昨日開飛4.7倍，5點落到3倍大熱，現時2.5倍W大熱，1.8倍位置。

早飛又係勁到不得了，以馬匹近態嚟講，今場要贏唔難，只不過係賠率稍為熱。

提供：5顯心星、8健康愉快、11錶之未來、2達心星

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