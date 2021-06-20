巴西騎師馬雅最近成績不忍卒睹，除自從4月8日勝出「紅酒之寶」（容廐）後，已整整兩個多月冇馬贏，加上騎者繼4月28日騎「蒲俠超得」（容廐）跑獲第三之後，同樣將近兩個月再無上名紀。

不過馬雅於今戰（20日）終迎來曙光，他先在第三場1000米直路賽策「辣得交關」（沈廐）重新上名，繼而在第四場的第四班1200米賽事，以蘇保羅旗下本年度新馬「鹿鼎記」打破悶局，取得近兩個多月以來首場頭馬。

四歲馬「鹿鼎記」上仗初出跑第五熱完身，今仗表現更進一步，自出閘後沿途留守第四、五位，直路上一攻而破，以20倍冷門身份開齋。

第四場單Win及組合獨贏A3分別派206.5元及22元，二重彩派1,768元。

跑獲第二至四名馬匹為「美麗滿滿」、「劍在九天」與「好運寶馬」。

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