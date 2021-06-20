巴西裔騎師馬雅由季中開始在港策騎，但時至今日，贏馬寥寥無幾。

今日（20日）跑沙田日馬，他終憑第四場「鹿鼎記」打破兩個月頭馬荒，且是個人首替練馬師蘇保羅建功。

蘇保羅說：「馬雅已超過兩個月未贏馬，今日終憑『鹿鼎記』打破悶局，我當然戥他開心。」

「我個人覺得香港騎師競爭極大，所有獲發牌的騎師，一定是有能力的，馬雅亦然，只要他有足夠支持，當可交出好成績。」

「至於『鹿鼎記』的質素不錯，他是馬主周邦華引入，我十分多謝他的支持，牠上場在港初出一役已見不錯的走勢，熱身後再出即打開勝門。」

「牠將會歇暑，下季才再出賽，路程方面以1400米至1600米最合。」

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