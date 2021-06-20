今天（20日）田草十場賽事用全闊A跑道作賽，馬會目前掛好至快地，度地儀指數為2.72，頭場開跑時間為下午一時正。

馬會宣佈臨時外欄將於4米位置設置，將按計劃在第6場後進行壓地。

睇番最近5月23日同一移欄賽事，後追馬唔算蝕底，如「旋風飛影」、「大有心得」、「星運明爵」及「虹鴻」均從中後位置衝上贏馬，全闊跑道對後追馬有利無害。

今戰列陣馬中，頭場五班1600米「開心大師」（方廐）兩次跑田草A欄獲一勝一位，亦是全場唯一贏過此移欄之參戰馬，重返福地可望回復表現。

另外，第八場三班1200米「大紅蜂」（方廐）上仗正是於田草A欄贏馬，等番同一移欄再跑，有力再下一城。

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