第九場第二班1400米：「星運男爵」轉用巴度上陣應會大打真軍，負輕磅有利成冷門可爆。

昨日（19日）開飛9.9倍，5點回上11倍，現時6倍W，2.5倍位置。

墊底飛幾硬淨，睇飛今場有信心現真身一網打盡，可1W3P支持，唔好走雞。

「包裝太保」今季四歲自購馬季內已有兩場頭馬交出，表現出色。上場跑田草1000米明顯路短，今場重跑贏馬路程，隨時又有截然不同表現。

昨日開飛9.2倍，5點落到7.2倍，現時5.9倍W，2.1倍位置。有早飛支持，睇飛今場應會重現真身，三甲應有。

「美麗笑容」上場雖然稍為失準地，但今賽前操練積極，潘頓繼續策騎，依然有力一鬥。

昨日開飛8.2倍，5點回上11倍，現時13倍W，3.5倍位置。

隔夜飛明顯係較冷落，可能因為負磅較重關係，但以馬匹跑同程水準嚟講，要求跑入一席唔過份。

「幸運快車」今場係小休兩個月後再次上陣，賽前操練積極兼有試閘備戰，以馬匹質素嚟講，今場當然有得跑。

昨日開飛4.3倍，5點企住4.3倍，現時3.6倍W大熱，2.2倍位置，畀一票佢唔過份。

提供：13星運男爵、9包裝太保、1美麗笑容、2幸運快車

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