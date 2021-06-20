今天（20日）的沙田賽馬日，上演馬季最後兩場分級賽，亦成為榜首練馬師方嘉柏表演的舞台。

方廐跑完八場賽事，已豪奪五Win兼包辦兩項G3精英碟（1800米）、精英盃（1400米）冠軍，威風八面，目前已在練馬師榜越帶越遠，領先次席蔡約翰七場頭馬。

方廐今戰各頭馬之中，以勝出第八場第三班1200米「大紅蜂」賠率最熱，這一匹三歲方廐新星今季出道五戰獲四冠一亞，繼上仗後，今次仍以1.6倍獨贏取勝。

至於鞍上人莫雷拉跑完第八場後個人亦連中三元，他在騎師王彩池中已累積48分，在尚餘兩場賽事情況下提早封王。

方嘉柏賽後說：「『大紅蜂』平日在馬房很文靜，不過有時一上鞍後，便變得很頑皮，性格有點惡。」

「牠不是難於訓練，但入閘時有點困難，我十分感謝今仗協助此馬入閘的馬會工作人員，令馬兒順利入閘，才可順利出賽交出頭馬。」

「此馬擁有美好的前景，是一匹令人期待的好馬，下季更為成熟，有力交出更好的成績；我會在未來的日子用心調教好牠，相信下季會交出更好的成績。」

第八場單Win及組合獨贏A1同派16.5元，二重彩派64元。

跑獲第二至四名順序是「都柏名駒」、「運來福星」及「風雨駒」。

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