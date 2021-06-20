資深馬主何家駒名下八歲老黃忠「川河尊駒」今季連場跑近卻未勝，卒之在今天（20日）舉行的三級賽精英碟高奏凱歌，敲響季內勝鼓。

方嘉柏說：「我自9月9日『喜佳龍』後，再憑『川河尊駒』與潘頓合作贏馬，感覺很好。」

「潘頓是一位很優秀的騎師，我很高興可以再與他合作贏馬。」

「『川河尊駒』是一匹不可多得的好馬，牠的鬥心很強橫，陣上表現一直非常忠心準繩，牠值得贏得今場頭馬。」

「『川河尊駒』今場面對一眾年輕馬仍可以取勝，牠六個星期後將會轉九歲。」

「由於牠的競賽意慾仍很強，仍很健康開心，下季仍會服役。」

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