第二場第四班2000米：「樂盈盈」大前仗贏谷草長途開齋，跟手升上四班跑兩仗長途依然有不俗演出。

今場繼續報跑田草2000米，強配莫雷拉上陣，明顯想再贏馬。

昨日（19日）開飛3.6倍，5點回上4.4倍，現時又落返4.1倍W，1.8倍位置。

早飛比預期多，睇飛有信心今場補中。

「龍戰士」今季贏過兩次同程，可算係路程專家。

今場重配贏馬拍檔梁家俊回師首本路程，又有勝算。

昨日開飛7.1倍，5點落到5.1倍，現時7倍W，2.6倍位置。

昨日中段有重飛支持，睇飛今場有信心會有好表現，始終呢隻馬跑同程非常準繩，咁當然可以拖佢一票。

「牛精輝煌」慢熱長途馬，上季在季尾時份表現出色，今季情況亦都一樣，近兩仗跑谷草、田草長途都能上名。今場重配贏馬拍檔田泰安上陣，應該到位。

昨日開飛5.3倍，5點輕輕回上6.1倍，現時7.1倍W，2.6倍位置。

隔夜飛到晒位，睇飛今場明顯有信心，睇下呢匹季尾馬，可唔可以替馬房取得一場寶貴頭馬，可贏位兼投。

「度身訂做」上場贏田草1800米開齋，表現出色。

今場升上四班增程跑2000米，磅位大幅減輕有利，今場依然係奇兵一路。

昨日開飛5.9倍，5點企住5.8倍，現時4.6倍W，2.2倍位置。

雖然今場係升班跑，但睇票數係有信心今場會繼續有好表現，可以繼續拖佢一票。

提供：6樂盈盈、4龍戰士、12牛精輝煌、11度身訂做

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