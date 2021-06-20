賀賢是今次（20日）賽日除五捷的方嘉柏以外，另一位贏馬超過一場的練馬師，他先於較早場次勝出啡格馬「威威高星」，繼而食出今戰尾糊。

第十場第三班1400米，賀廐「馬爾代夫」今季表現準繩，暫時11戰全部獲前五名成績，出賽未甩過獎金，四歲馬今戰屬小休近兩個月復出披甲，在舊拍檔潘頓發揮下，單跑一條直路後上反敗為勝，將對手一網成擒。

潘頓跟賀賢一樣，憑「馬爾代夫」打勝仗，亦在今期賽馬日取得起孖佳績，他同時為第五場三級賽精英碟得主。

至於「馬爾代夫」獲季內第三Win，當中兩場由潘頓經手。

第十場單Win及組合獨贏A2分別派62.5元及24元，二重彩派882元。

跑獲第二至四名順序為「金莊令」、「紅旺」及「勁力十足」。

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