這次（20日）田草日賽第四場先揀「好運寶馬」，前仗贏馬拍住「勝利才子」鬥足一條直路，再齊齊衝過上咗第三班的「聲勢」，唔使問喺第四班一定超。

上場增程擺前咗，末段唔夠對手衝，今次縮番贏馬路程，睇嚟又有得贏。

「打鐵趁熱」睇番上季走勢，依家評分減到降班邊緣，點都應該有反彈力。

更何况上仗末段追得唔錯，今次孭咁輕磅，再入冷位甚至爆冷勝出都唔係冇可能。

第六場「觀世界」跑三班賽都連場接近，落番第四班自然大把着數。

此駒同薛恩特別合拍，之前騎過兩戰得1W1Q，上場降班故劍重逢即刻追番近，今次人馬再接再厲，恃班利可以放心捧場。

「金像非凡」同「機械戰士」上賽搏殺都係輸短距離，前駒由莫雷拉揀騎，後駒則換田泰安，各有可爭之道。

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