文家良自5月30日有「都柏名駒」以破三班田草1200米紀錄時間勝出以來，已有超過半個月沒有頭馬進賬。

今期（20日）田草日賽，馬房派遣多達八駒上陣，是時候打破悶局。

其中，第九場二班1400米「電子群星」最有競爭力，絕對可以睇高一線。

「電子群星」今季轉往1400米發展後，成績十分好，跑八次共取兩冠兩亞一季兩殿，僅得一次落第，而且一再突破自身評分上限。

上場首度升上第二班作賽，面對超強擂台躉「佳運財」，「電子群星」成為58倍大冷門當然不意外。

但「電子群星」完全沒有怯於強手，在當日普遍不利追的情況下，沿途居後的牠直路上在大外檔衝刺凌厲，看似幾乎可以追到「佳運財」。

雖然最後「電子群星」都只能跑第二，但牠所造末段時間22秒01是全場最快，負於五出五捷的「佳運財」亦已經是超水準之作。

而且此組賽事的水準相當高，季軍「手到回來」季內已兩捷，第四名「非凡才子」翌仗更在三級賽獅子山錦標（1600米）負於「達心星」和「健康愉快」跑第三。

「電子群星」上場已通過二班賽考驗，證明能夠立足，而班德禮亦成功考牌今場能夠繼續手握帥權。

賽前馬房對「電子群星」毫不客氣，操練工夫比上仗上名時更辣，今場抽到2檔相信十分好跑，此駒有望成功征服二班賽。

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