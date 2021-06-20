第四場四班1200米：「歡樂洋洋」初出，晨課兼試閘表現已有作戰水準。

今場用周俊樂減磅上陣，呢匹冷馬千祈唔可以錯過。

昨日（19日）開飛15倍，5點輕輕落到12倍，現時15倍W，4.9倍位置。

有墊底飛支持，今場初出賺哂體力，一定要兼顧。

「好運寶馬」今季只跑三場，但取得一贏兩位成績，非常出色。

上場增程跑田草1400米，僅以短距離落敗，表現有進步。

今場回師贏馬路程，相信可以補中。

昨日開飛4倍，5點企住4倍，現時輕輕落到2.8倍W，1.5倍位置大熱。

早餐飛到哂位，今季馬房成績彪炳，睇飛今場有信心可再下一城。

雖然排位比較外，但只要騎師發揮基本水準，不勝有位應可做到。

「非凡魅力」今季只跑三場，雖然全數落第，但表現唔差，有基本水準。

今場安排跑田草1200米，用潘明輝上陣，負磅輕，排到好位起步，今場最佳冷門。

昨日開飛20倍，5點輕輕回上23倍，現時42倍W，8.7倍位置。

隔夜係冇乜飛到，但今場對呢匹馬形勢有利，現時有咁好分頭，點解唔預佢一票。

「龍寶寶」今季一出即勝贏田草1000米直路，雖然贏馬後再跑三場全數落第，但表現唔算太差！

今場強配雷神上陣，排到好位起步，應可重入三甲。

昨日開飛6.2倍，5點輕輕落到5.7倍，現時6.7倍W，1.9倍位置。

今場明顯有返隔夜飛，雖然負磅較重，但排到好位起步，三甲一席應可做到。

提供：8歡樂洋洋、3好運寶馬、12非凡魅力、1龍寶寶

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