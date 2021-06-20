第三場第四班1000米：「戰鬥英雄」今季表現平穩，有一場頭馬交代。

今場強配雷神跑田草1000米，睇安排明顯想幫呢匹馬在季尾再贏一場。

昨日（19日）開飛6.9倍，5點落到4.8倍，現時3.2倍W，1.3倍位置。

早餐飛相當勁，今場用雷神騎，兼排到1000米直路最有利外檔起步，勝望甚濃。

「同盟力量」今季跑得比較少，近幾仗久休復出表現不過不失。

今場繼續跑田草1000米直路，睇練馬師安排，似乎係對呢匹馬跑直路賽有信心，今場最佳冷門。

昨日開飛26倍，5點落到19倍，現時30倍W，8倍位置。

有些少墊底飛，但呢匹馬臨場應該會有飛落，但無論如何，現時呢個賠率有值博率，可以兼顧。

「星際精英」四歲自購新馬，六月頭屬季內復出跑同程輕鬆跟跑，有寓賽於操感覺。

今場繼續安排跑田草1000米，雖然排到不利內檔起步，但以馬匹體力方面嚟講有優勢，今場隨時會有驚喜。

昨日開飛19倍，5點回上21倍，現時又落返15倍W，4.3倍位置。

明顯有墊底飛到位，睇飛今場應該會有嘢睇，唔好走雞。

「飛馬輝煌」今季表現平穩，有贏有位。

今場回師上名路程田草1000米直路，當然唔可以睇小。

昨日開飛12倍，5點企住12倍，現時輕輕落到9.2倍W，2.1倍位置。

有早飛支持，尤其位置飛比預期多，雖然今場雖然要負頂磅上陣，但要求入三甲應該唔難。

提供：2戰鬥英雄、6同盟力量、11星際精英、1飛馬輝煌

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