眾所周知，一對華洋騎師蔡明紹及巴度同因早前犯規受罰，均不能於季內最後半個月（7月1日至14日）上陣，亦即兩人將會提早歇暑。

巴度因在6月6日谷夜策騎文廐「機緣巧俠」承認指控未盡全力，日前被馬會判處停賽五日及罰款24萬元（代替停賽四天），罰則不可謂不重。

其停賽令還未展開，他今午（20日）於沙田馬場隨即再被處分，因在頭場不小心策騎同屬文廐的「日日夠」，被競賽小組判罰停賽三天。

由於他在下周日（27日）便會開始停賽至煞科，新罰則亦不會跨季執行，故他獲許以罰款代替停賽三天，金額為18萬元，亦等於每日60,000元跟「機緣巧俠」一案相同。

巴度今午共策九駒出賽田草，策騎費收入為20,700元，至於他在第四及第十場分策「好運寶馬」及「勁力十足」俱跑第四，以及於第五場以「百步穿雲」跑獲精英碟季軍，個人從中共取27,625元獎金。

這位公司騎師今期賺得48,325元，連18萬罰款的三分一也不夠，認真慘情！

另一方面，馬雅及潘明輝同日分別在第四及第七場不小心策騎「鹿鼎記」及「錶之未來」，前者被罰6月26日起停賽兩天及7,500元，後者7月4日起停賽兩天。

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