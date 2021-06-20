今次（20日）沙田草地賽事最冷頭馬為第四場「鹿鼎記」（蘇廐），獨贏派彩有206.5元。

這匹今季進口的四歲自購新馬，第二次上陣便爆冷打開勝門，引入此駒的周邦華同時為現役馬「狂舞派」（容廐）馬主。

「鹿鼎記」則屬團體馬，馬主是拔萃78團體，周邦華乃此團體經理人之一。

周邦華說：「我在『鹿鼎記』一歲時購入此馬，牠的身價不貴，合我眼緣，每年我都會引入大批馬，然後挑選合適的來港服役，此馬的脾氣非常好，因此我引入牠來港。」

「『鹿鼎記』上場在港初出已見不錯的走勢，在港第二戰贏馬，表現出色。」

「我從來不問練馬師貼士，我只會問愛駒是否健康。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199