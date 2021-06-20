容天鵬馬房今季有不少大器晚成之輩，包括現年六歲「幸運精選」及七歲「都市神話」均打破本身老牌未勝馬的稱號，並連珠炮發各交出三捷。

至於今午（20日）角逐第九場二班1400米的「手到回來」屬相同例子，這匹六歲馬上季在68分交出頭馬，其後一直在第三班徘徊未能再勝。

然而「手到回來」踏入今年表現脫胎換骨，今午（20日）在蔡明紹胯下勝出後，此駒近七戰獲得三冠一季三殿佳績，並將突破本身評分新高。

容天鵬說：「『手到回來』今季狀態長勇，陣上的表現一直很穩定，進度良好。」

「其實牠是一匹有能力的馬，只是較早前受健康問題困擾，牠的前腳關節曾受傷，幸而牠目前已經康復。」

「我會安排牠歇暑，留待下季才用。」

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