前悉尼冠軍騎師薛恩第二季在港發展，近期表現漸入佳境。

沙田馬場今午（20日）舉行十場日馬，薛恩夥拍「顯心星」稱霸三級賽精英盃，騎者初次將級際賽冠軍收入囊中。

薛恩說：「『顯心星』是我來港從騎以來首場級際賽冠軍，我感到非常高興。」

「我一直抱著樂觀的心態，不斷學習，我感恩一直以來獲得不少練馬師的支持，方嘉柏是其中一位。」

「『顯心星』實力強橫，具有一級馬的質素，牠今場表現一如所料，出閘敏捷，留前鬥後，全程沿途走勢暢順，表現十分出色。」

「我真是感謝方嘉柏和馬主的支持，我會繼續努力，希望在港贏得更多頭馬及大賽。」

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