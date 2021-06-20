「心星」系馬主關氏家族今季旺氣迫人，在今午（20日）第八場三級賽精英碗，同系馬「顯心星」及「達心星」成功串Q，繼後駒上個月揚威獅子山錦標後，幕後再度勝出級際賽。

「顯心星」近兩仗分別挑戰一級賽主席短途獎及三級賽沙田銀瓶，結果均在薛恩胯下跑入季軍。

今仗這匹四歲大白鼻靚仔馬重返1400米上陣，結果夥拍薛恩在直路早早出頭，最終輕取應屆打吡冠軍「達心星」，稱霸這項三級賽，騎者首次在港贏級際賽。

「心星」系陣營今季憑「達心星」、「顯心星」及「賞心星」累積十捷，成績對比蕭氏家族、「美麗」系等本港賽馬大族不遑多讓。

方嘉柏包攬今日兩項三級賽桂冠，本身繼2014年「喜蓮標緻」（已退役）後，再次稱霸精英盃。

第七場單Win及組合獨贏A2分別派94及24.5元，勝出練馬師B2派23元，二重彩派328元。

第二至四名順序為「達心星」、「勝得精彩」及「錶之未來」。

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