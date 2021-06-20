香港賽馬歷史悠久，已成為香港人生活一部份。今日（20日）沙田跑草地日馬，適逢是一年一度父親節，有不少馬主級父子都會入場，亦有不少父子在家一齊刨馬睇跑馬兼賭馬，甚至可能有騎師父子同場作賽，總之各適其適。

好似今日第八場三班1200米「張燈結綵」，馬主王經緯同其爸爸「綵」系話事人王明澤，經常一齊入場觀戰，兩父子亦會坐埋一齊傾吓馬仔，研率馬匹出賽部署。

王經緯都好坦白，話除咗欣賞爸爸待人處事嘅態度外，都好多謝佢金錢上嘅支持，令佢可以做喜歡嘅事。

唔好睇王經緯一臉孩子氣，原來佢已身為人父，更育有三位小朋友，所以佢明白做人父母不容易，今年父親節佢哋將會三代同堂一齊食飯慶祝。

新晉練馬師羅富全是出名的好爸爸及好老公，佢一向疼錫囝囝阿濼（羅峻濼）及兩名女兒，現時阿濼更幫佢手打理馬房事務，實行父子兵拍住上。

全哥話阿濼以往做化妝師，卻肯跳出comfort zone（舒適圈）入嚟馬圈幫手，佢好欣賞兒子肯接受新挑戰嘅勇氣。

而且阿濼肯學肯做，還會向其他練馬師請教如何挑選馬匹，好似羅廐良駒「健康愉快」、「保羅承傳」等都係由佢一手引入。

至於阿濼就大讚爸爸全哥係一個大好人，工作態度認真，做事要求101分，而且更係一位好識得打扮的型男。

今個父親節，阿濼已經搵咗地方同廚師，即場炮製美食，同父親及岳父擦餐飽，氹吓佢哋開心。

另外馬經編輯阿傑，亦盡訴心中情，佢話曾經因為俾錯貼士老竇而被責罵，不過兩父子冇隔夜仇！

阿傑表示：「以前細細個同老竇冇乜話題，佢早出晚歸；自己放學又掛住打機，直到現時先知爸爸當時嘅苦心。」

因為父子一樣鍾意賽馬，兩個人現時仲多咗好多話題，父親節最希望老竇贏多幾場馬，夜晚食番餐勁。

年輕騎師史卓豐屬名將之後，佢阿爸係一代南非知名騎師史科菲，兩父子曾經同場比賽而且包辦連贏位，留下難忘回憶。

史卓豐致電身在澳洲的父親，越洋同佢謂父親節快樂，至於史科菲將不愁寂寞，皆因佢有兩位千金同佢食飯慶祝父親節。

史科菲話自己好掛住爸爸 ，希望盡快可以見到他，至於兩父子最難忘的回憶，史卓豐就話是在澳洲曾多次與爸爸一起同場策馬上陣，至今記憶猶新。

史氏父子在2014年締造歷史，成為首對同場角逐墨爾本盃的騎師父子，而佢哋亦曾於2016年2月14日在沙田日賽，分別策騎「安闖」及「你好馬」跑第二及第一，從而包辦過千元連贏位。

新馬「靚蝦女」系馬主劉津津直言很仰慕父親劉錫康，一直視對方為奮鬥的目標。

津津話父親做生意好叻，啟發她創下自己的開設迷你倉的事業，希望將來可以超越父親的成就。

津津平日會同父親分享一些賽馬趣事，津津話自己好迷信，她覺得馬仔好小器，如果賽前話隻馬sure win（穩勝），馬兒大多沒有表現。

佢話阿爸最初都唔信呢樣嘢，其後試過幾次賽前話「旺蝦王」贏得，結果全部跑輸返嚟，而阿爸家陣都開始「信邪」，賽前唔敢再好有信心咁話愛駒贏得。

兩父女平日話題環繞賽馬、做生意同投資，至於買馬呢方面，津津就話由父親揸弗，今晚佢將會請父親大人食飯，一家人共聚天倫。

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