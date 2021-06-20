方嘉柏馬房在今期（20日）沙田日馬大舉出擊，共有12駒列作正選，當中「大紅蜂」、「達心星」、「戰鬥英雄」及「時時有餘」均暫時被捧成大熱門，陣容鼎盛。

結果第一場五班1600米，徒弟陳嘉熙為方嘉柏先拔頭籌，夥拍「開心大師」爆12倍冷門後上掄元，季內累積兩捷皆在田草A欄一哩。

陳嘉熙全日僅有一匹座騎，結果憑這匹六歲澳洲自購馬打破本身逾一個月的齋缽，今日勝率100%。

第一場單Win及組合獨贏A2分別派125.5及25.5元，二重彩派1,027元。

第二至四名順序為「尖子」、「幸運飛彈」及「合夥贛勁」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199