第一場五班1600米：「尖子」季初跑同程跑過一次第二，可惜其後表現乏善足陳！

馬匹評分已由季初49分減到今場36分，今場強配雷神重跑田草1600米有機會開齋。

昨日（19日）開飛9.3倍，5點輕輕回上9.8倍，現時依然係8.8倍W，2.9倍位置。

早飛比預期多，睇飛今場有信心出擊。

「喜多樂」近兩場跑谷草1650米都能上名，今場回師田草，過往有贏馬紀錄。

今場排到好位起步，形勢有利，應係出擊好時候。

昨日開飛4.8倍，5點回上6.2倍，現時5倍W，1.8倍位置。

隔夜飛比預期多，睇飛今場有信心跑入前列，可以贏位兼投。

「幸運飛彈」今季表現非常差勁，全數落第，馬匹評分已由季初48分減到今場37分。

潘頓今場繼續騎，上場有試馬味道，今場應會跑得更近。

昨日開飛15倍，5點落到11倍，現時7.7倍W，2.3倍位置。

有墊底飛支持，相信臨場票數應會下調，於6至7倍左右開跑，無論如何呢隻馬今場一定有得鬥。

「合夥贛勁」今季跑得比較少，只跑五次但全數入獎金名次。

上場田泰安跑同程後上第二，今場原裝配搭繼續上陣，明顯有意補中。

昨日開飛2.9倍，5點輕回上3.2倍，現時2.9倍W大熱，1.5倍位置大熱。

早飛相當勁，今場排位有利，相信有力贏取首場勝利，一定要兼顧。

提供：8尖子、9喜多樂、5幸運飛彈、1合夥咁勁

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