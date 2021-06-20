葉楚航馬房自購新馬最近初出表現不俗，先有6月6日「育成精彩」30倍跑第三，繼而有上周日（13日）「燈胆友」在薛恩胯下爆40倍大冷一出即勝。

沙田馬場周日（20日）舉行十場草地日馬，葉楚航派出「龍騰飛翔」角逐第三場四班1000米，力爭延續自購新馬初出強勢。

「龍騰飛翔」父系Per Incanto服役最高成就僅贏過意大利三級賽托迪尼錦標，在港同父馬卻有不少交出好成績。

其中，「風流人物」、「經典之星」、「將耀」及「連利福將」均可初出即勝，前兩駒皆贏直路賽。

「龍騰飛翔」母系Crepe De Chine曾在1100米及1200米累積六捷，其產下子嗣均集中在短途爭功，包括由韋爾和訓練的Let’s Rock N’Roll在955米及1000米摘下七Win。

這匹紐國三歲自購新馬賽前共試四課大閘，6月8日夥拍郭能試1000米田草閘，末段展現不俗追勁，表現可人。

綜合兩線血統，「龍騰飛翔」屬正宗短途馬，初出跑田草直路賽相當適合。

加上葉廐近期初出新馬演出良好，「龍騰飛翔」未嘗不可一擊即中。

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