方嘉柏與潘頓自從去年9月23日「金如意」（已退役）後，便一度停止合作長達約六個半月，直至4月5日二人才憑「顯心星」重新攜手上陣。

雖然方嘉柏與潘頓破冰，不過次數並不頻繁，在今午（20日）沙田日馬舉行前，兩人今年合作五次，最佳成績僅憑「精彩非凡」跑入一席亞軍。

第五場三級賽1800米精英碟，方嘉柏馬房的「川河尊駒」重新交由潘頓執韁，最終兩人繼去年9月9日「喜佳龍」後，睽違接近九個半月再次攜手揚威凱旋門。

雖然「川河尊駒」須負頂磅上陣，然而其戰力卻未有明顯影響，終點前擊敗由本港最資深華將黎海榮策騎的「精神威」（羅廐），替這匹八歲老黃忠敲響季內勝鼓。

「川河」系馬主何家駒名下「川河愛駒」在昨晚（19日）舉行的皇家雅士谷賽期最後一日角逐金門錦標（讓賽），結果跑入一席季軍。

今天其名下「川河尊駒」成功贏馬，替「川河」系敲響今季在港勝鼓。

方嘉柏已連勝三屆精英碟，計為2019年「跳出香港」、2020年「與龍共舞」（均已退役）及2021年「川河尊駒」。

第五場單Win及組合獨贏A2分別派46.5及24元，勝出練馬師B1派18元，二重彩派840元。

第二至四名順序為「精神威」、「百步穿雲」及「時時有餘」。

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