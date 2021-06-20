資深馬主梁啟徽麾下「幸運奪標」，周二（15日）參加皇家雅士谷賽期首日的雅士谷錦標（讓賽），最終只能跑第16名，未能替他揚威英國傳統大賽日。

沙田馬場周日（20日）舉行十場日馬，梁啟徽捲土重來，名下「戰鬥英雄」角逐第三場四班1000米直路賽，並強配莫雷拉。

結果「戰鬥英雄」不負眾望，直路出頭後雖然未能彈甩馬羣，不過仍能力拒葉廐初出自購新馬「龍騰飛翔」來犯，摘下季內第二捷。

方嘉柏在頭三場憑「開心大師」及「戰鬥英雄」梅開二度，現時以3.5場頭馬領先蔡約翰（平頭冠軍只當作半場頭馬），奪冠形勢明顯佔優。

另外，馬雅夥拍「辣得交關」跑入季軍，騎者繼4月28日「蒲俠超得」後再次跑入三甲。

馬主梁啟徽說：「我要讚一讚練馬師方嘉柏，他把『戰鬥英雄』的狀態推至高峯，並安排馬兒北上從化，讓牠養精蓄銳去迎接今場。」

「據方嘉柏透露，『戰鬥英雄』去完從化後，狀態煥然一新，在父親節能與兒子一起拉頭馬，十分開心。」

方嘉柏說：「『戰鬥英雄』是一匹非常準繩的馬，即使有時未能交出頭馬，亦有接近的演出，牠加分後升上三班跑1000米仍有競爭力。」

第三場單Win及組合獨贏A1分別派34.5及20.5元，二重彩派356元。

第二至四名順序為「龍騰飛翔」、「辣得交關」及「海精英」。

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