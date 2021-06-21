周三（23日）谷草跑九場夜馬，領頭羊兼剛戰（20日）五勝頭馬的方嘉柏在第二班1650米，以「星運子爵」和「綠色有運」雙龍出海。

「星運子爵」上場在田草1600米報捷，今仗轉爭谷草，對手較沙田弱，有力再下一城。

「星運子爵」馬主游紹賢是方嘉柏的老友，兩人話題除講馬外，共同興趣便是欣賞賽車，而游紹賢本身亦是一位賽車手。

方嘉柏曾表示廐內有不少馬主都是其老友，能為好友贏馬，自己的滿足感很大。

「星運子爵」上場在沙田贏馬後，方嘉柏曾表示此駒下個目標是7月11日沙田錦標，如今提早出賽，幕後擺明想乘勝追擊。

馬主游紹賢大讚方嘉柏部署精明，對於「星運子爵」季內取得三Win，感到非常滿意，並希望此駒可以繼續贏下去。

至於廐侶「綠色有運」近三戰不勝有位， 馬主李榮翰與方嘉柏交情深厚，兩人合作多年，後者絕對不會厚此薄彼。

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