賽馬世界存在不同馬主陣營及養馬羣組，大家出擊目標各有不同，部署亦各有所好。

今年季尾在谷草夜賽興起了一個實力雄厚兼歷史悠久的養馬單位，此乃「電訊」系陣營，旗下馬由4月開始淨跑谷夜，幾乎錄得百分百上名，獎金名次則未脫過，總成績是十戰四冠四亞一季一第五。

「電訊」系現有七駒，爭分部隊由「電訊超班」、「電訊火箭」及「電訊巴打」組成，牠們已被訓練成長跑長有的谷戰專家。

自4月8日谷夜以來，第七場「電訊超班」上陣四次在四班1200米錄得一冠三亞不失Q，周三（23日）晚即使跑高一個班次，惟本身新勝猶勇，兼且過去兩戰谷中C跑道非亞即殿，今仗仍有機會取得好成績。

第五場「電訊火箭」由4月21日開始，累積三戰於谷夜四班1200米交出冠亞季各一，準繩度不遜「電訊超班」。

這匹六歲馬正值大熟大勇，周三晚再攻同班同程，C跑道是本身贏馬福地，可期再創佳績。

第八場「電訊巴打」轉攻谷草一哩以來，四戰兩勝一位一第五，累積兩戰谷C更獲一冠一季全上名，性能及實力表露無遺。

早於5月26日，這匹當打澳洲自購馬偕「電訊超班」及「電訊火箭」同晚跑谷草，共取冠亞季各一，周三晚牠們聯手勢助「電訊」系再做谷中主角。

電訊系馬匹4月起谷夜賽績

6月9日

電訊超班 四班1200米 第一

5月26日

電訊超班 四班1200米 第二

電訊火箭 四班1200米 第三

電訊巴打 三班1650米 第一

5月19日

電訊火箭 四班1200米 第二

5月5日

電訊巴打三班1650米 第五

4月28日

電訊超班 四班1200米第二

4月21日

電訊火箭 四班1200米 第一

4月8日

電訊巴打 三班1650米 第一

電訊超班 四班1200米 第二

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